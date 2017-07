2017-07-18 21:01:07.0

FC Augsburg Janker köpft FCA in der Nachspielzeit zum Testspielsieg gegen Tokyo

Der FC Augsburg hat das Testspiel gegen den FC Tokyo für sich entschieden. Nach dem entscheidenden Treffer wurde nicht mehr angepfiffen. Von Robert Götz

Für den FCA-Vorstandsvorsitzenden Klaus Hofmann war der Test des FC Augsburg in Buchloe gegen den FC Tokyo ein richtiges Heimspiel. Hofmann, der aus dem nahegelegenen Lamerdingen stammt, spielte nicht nur in der Jugend des Ostallgäuer Vereins, sondern war von 2000 bis 2002 auch Vorsitzender des jetzigen Kreisklassisten. "Seine“ Buchloer sorgten dann auch für eine würdige Kulisse im schmucken Alexander-Moksel-Stadion. Und der FCA bedankte sich vor rund 1400 Zuschauern mit einem 2:1-(0:0)-Sieg gegen die Japaner.

Nicht mit dabei in Buchloe war beim FCA der Brasilianer Caiuby. Der 29-Jährige hatte am Montag krank den Mediaday und damit auch das offizielle Mannschaftsfoto verpasst. Beim Vormittagstraining am Dienstag stand er schon wieder auf dem Trainingsplatz an der WWK-Arena. Abends wurde er aber geschont.

Tokyo, der japanische Erstligist, der derzeit in J1-League auf Platz zehn liegt, nutzt die dreiwöchige Sommerpause in der Heimat für einen Kurztrip nach Bayern und zu zwei Testspielen. Von Unterhaching aus ging es am Dienstag zum Test gegen den FCA. Am Mittwoch fährt der Tross nach Grassau zum Spiel gegen den FSV Mainz 05, ehe es am Freitag wieder zurück geht. In Grassau gibt es ein Wiedersehen mit Yoshinori Muto, den der FSV 2015 vom FC Tokyo verpflichtet hatte. Muto hat seine Bundesligatauglichkeit mit zwölf Toren in 39 Punktspielen schon bewiesen.

Der FC Augsburg war klar überlegen

Beim FCA hofft man immer noch, dass auch Takashi Usami der Durchbruch gelingt. Darum bekam der Japaner gegen Tokyo auch in der ersten Hälfte Gelegenheit, sich zu zeigen. Und gegen seine Landsleute präsentierte sich Usami durchaus engagiert, verpasste nach rund einer halben Stunde mit einem strammen Schuss nur knapp das gegnerische Tor, doch dann gab es wieder einigen Leerlauf.

Die Leistung von Usami stand stellvertretend für die seiner Kollegen. Der FCA war klar überlegen, diktierte das Spiel, zeigte ab und zu schöne Ballstafetten, doch richtig zwingend war kaum eine Aktion. Es war aber nicht zu übersehen, dass FCA-Trainer Manuel Baum in dieser Phase der Vorbereitung keine Rücksicht auf irgendwelche Spiele nimmt. Den FCA-Spielern fehlte die Spritzigkeit und die Gäste hatten noch mit den Reisestrapazen - sie waren erst am Montag aus Japan eingeflogen - zu kämpfen.

Beide Trainer wechselten dann in der Halbzeit komplett durch. Und es wurde auf einmal lebhafter auf dem gut bespielbaren Rasen. Schon nach fünf Minuten brachte Neuzugang Michael Gregoritsch nach schöner Vorarbeit von Erik Thommy den FCA mit 1:0 (51.) in Führung. Elf Minuten später glich Tokyo mit einem direkt verwandelten Freistoß von Shoya Nakajima zum 1:1 aus. Doch der frische Wind hielt nicht allzu lange an. Als alle sich mit dem Unentschieden schon abgefunden hatten, erzielte Christoph Janker mit dem Schlusspfiff noch das 2:1 (90.).

FC Augsburg (1. Hälfte): Gelios – Verhaegh, Danso, Hinteregger, Stafylidis – Khedira, Baier – Heller, Koo, Usami – Bobadilla

FC Augsburg (2. Hälfte): Giefer – Framberger, Gouweleeuw, Janker, Max – Moravek, Leitner – Teigl, Gregoritsch, Thommy – Ji

Tore: 1:0 Gregoritsch (51.), 1:1 Nakajima (61.), 2:1 Janker (90.).

Zuschauer: 1400

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)