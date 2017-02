2017-02-11 09:34:49.0

FC Augsburg Marwin Hitz: "Beides tut weh. Die Verletzung und die Niederlage"

FCA-Torhüter Marwin Hitz trägt sichtbare Spuren aus der Partie gegen Mainz 05 davon. Allerdings muss man den Keeper in Schutz nehmen. Der FCA machte insgesamt zu viele Fehler. Von Wolfgang Langner

Marwin Hitz sah etwas lädiert aus. Die Beule über seiner rechten Augenbraue schimmerte leicht bläulich. Es waren die Spuren einer Kollision zwischen ihm und dem Mainzer Cordoba in der 59. Minute. Hitz wurde dabei nicht nur mit einer Blessur bestraft, sondern auch mit einem Elfmeter gegen ihn und seine Mannschaft. Dadurch fiel auch die endgültige Entscheidung, denn Samperio verwandelte zum 2:0 für Mainz (→ Hier geht's zum Spielbericht).

"Beides tut weh. Die Verletzung und die Niederlage", meinte Hitz anschließend. Allerdings hat der Keeper gesundheitlich keine weiteren Schäden davongetragen. Er konnte auch bis zum Schluss sein Tor hüten. Hitz, der nicht seinen besten Tag erwischte (→ Hier lesen Sie die Einzelkritik) und auch beim 1:0 in der 31. Minute durch Öztunali nicht gut aussah, zweifelte ob der Elfmeter gegen ihn und sein Team korrekt war: "Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich muss mir das im Fernsehen noch einmal anschauen. Vom Gefühl her, glaube ich nicht, dass man den geben muss."

Marwin Hitz: "Haben viele Zweikämpfe verloren"

Allerdings muss man Hitz in Schutz nehmen. Insgesamt machte der FCA in Mainz zu viele Fehler (→ zu den Pressestimmen). Dem Keeper ist das nicht entgangen: "Wir haben viele Zweikämpfe verloren und uns wenig Torchancen erarbeitet. Dann wird es schwer in Mainz und du weißt wo der Tag hinführt."

In Mainz kann der FCA einfach nichts holen. Nur in seinem ersten Bundesligajahr gewann Augsburg dort durch ein Tor von Jan-Ingwer Callsen-Bracker. Seither fährt der Klub als Punktelieferant in die Karnevalsstadt. "Ich weiß nicht ob es an der Luft hier liegt", meinte FCA-Manager Stefan Reuter scherzhaft. Doch der ehemalige Nationalspieler konnte auch andere Gründe aufzählen, wo es haperte: "Das war kein gutes Spiel von uns. Wir haben Mainz zu Kontern förmlich eingeladen. Wir haben die Linie verloren und Mainz hat griffiger gespielt und verdient gewonnen."

Lob für ersten Bundesliga-Einsatz von Tim Rieder

Allerdings gab es auch Lob von Reuter. Nämlich für Tim Rieder, der sein erstes Bundesligaspiel für den FCA absolvierte. Rieder, der Stammspieler aus dem Regionalliga-Team der U-23 gab eine gute Figur ab. "Wir haben ja schon vor Jahren gesagt, dass es unser Weg ist den eigenen Nachwuchs mit einzubauen. Zuletzt war es Raphael Framberger und nun war Rieder in der Stammformation. Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Schade für ihn, dass es kein Erfolgserlebnis gegeben hat."

Reuter will das Spiel so schnell wie möglich abhaken: "Wir müssen daraus jetzt einfach unsere Lehren ziehen. Das was uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat, haben wir vermissen lassen."

Erneut nicht im Kader war Neuzugang Moritz Leitner, der von Lazio Rom zum FCA gewechselt ist. Trainer Manuel Baum begründet das auch: "Moritz ist jetzt erst eineinhalb Wochen bei uns. Wir müssen ihm Zeit geben." Bereits am kommenden Freitag (20.30 Uhr) kann sich der FCA wieder von seiner besseren Seite zeigen. Dann steht das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen an.