2017-02-09 06:50:00.0

Kommentar Philipp Lahm hat mit seinem Rücktritt alles richtig gemacht

FC-Bayern-Spieler Philipp Lahm beendet nach dieser Saison seine Karriere als Fußballer. Er geht, bevor sein Weg zu Ende ist. So hat er es auch in der Nationalelf gehalten. Von Anton Schwankhart

Es ist gerade vier Tage her, dass wir an dieser Stelle den Fußballer Philipp Lahm in höchsten Tönen besungen haben. Lahm stand vor seinem 500. Pflichtspiel im Trikot des FC Bayern. Inzwischen hat er 501 Partien für die Roten gespielt und seinen Kumpel Bastian Schweinsteiger von Platz sieben der ewigen Bayern-Liste verdrängt.

Das ist jetzt nicht mehr der Rede wert – und trotzdem hat es der 33-Jährige heute wieder in die Randbemerkung geschafft. Treue Leser dieser Kolumne wissen: Wem derartig Außergewöhnliches gelingt, der hat entweder etwas verbrochen, oder alles richtig gemacht. Für Lahm gilt Letzteres.

ANZEIGE

Er geht wieder einmal, bevor sein Weg zu Ende ist. So hat er es auch in der Nationalelf gehalten. Natürlich hätte er nächste Saison noch ordentlich für den FC Bayern spielen und danach den ehrenwerten Job des Sportdirektors übernehmen können, den ihm Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge seit Monaten hinterher trägt.

Rummenigge trägt Lahm den Job des Sportdirektors hinterher

Warum aber sollte er? Wenn es schief läuft mit dem angepeilten Champions-League-Gewinn und der Saison überhaupt, wäre eine weitere Spielzeit kein Spaß mehr für ihn. Gelingt dem FC Bayern der große Triumph, wäre es das passende Karrierefinale für einen der besten Abwehrspieler überhaupt. Einer, dem seine überragende Klasse nicht vorherbestimmt war. Ein kleiner Kerl, der nicht Netzer und nicht Müller hieß, sondern mit der Bürde des Namens Lahm durch die Fußball-Welt wirbelte. Einen wie ihn unterschätzen die Menschen oft. Klein und Lahm. Dazu noch brav und fair. Ein Musterknabe. Wer ihn nicht mag, nennt ihn Streber. Als Kapitän der Nationalelf und des FC Bayern hat er auch an schlechten Tagen den Kopf hingehalten. Hinterausgänge gab es für ihn nicht. Mit zunehmendem Alter waren auch Mannschaften und Klubführung vor offenen Lahm-Worten nicht mehr sicher.

Lahm macht Schluss: Die Karriere von Philipp Lahm... Philipp Lahm hat nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg seinen Rücktritt am Ende der Saison angekündigt. Seine Karriere in Bildern. Foto: Peter Kneffel, dpa

Dass er den angekündigten Abschied zum Ärger von Rummenigge & Co. mit dem FC Bayern nicht abgestimmt hat, mag ein erster Schritt in eine neue Freiheit sein, von der Fußballprofis überraschend wenig haben. Neben einem WM-Titel, zahlreichen Pokalsiegen und deutschen Meistertiteln hat es Philipp Lahm am Ende seiner Karriere noch auf zwei Randbemerkungen in vier Tagen gebracht – er kann zufrieden gehen.

Rummenigge kritisiert Philipp Lahm und dessen Berater

"Wer weiß, ob die Karten nicht neu gemischt werden" - Reaktionen auf den Lahm-Rücktritt

"Ab Sommer Privatier": Der Lahm-Rückritt im Wortlaut

Pressestimmen: Rücktritt von Philipp Lahm "blamiert" Uli Hoeneß