2016-12-23 11:41:05.0

FC Bayern Wechselt Holger Badstuber zum Hamburger SV?

"Moin Moin" statt "Servus"? Zufrieden kann Holger Badstuber beim FC Bayern nicht sein. Mit dem Hamburger SV gibt es einen möglichen Interessenten für den Innenverteidiger.

Der FC Bayern München hat immer zu Holger Badstuber gehalten. Der Innenverteidiger litt in den vergangenen Jahren unter zahlreichen schweren Verletzungen. Auf seinen Klub aber konnte sich Badstuber immer verlassen.

Nun schaut es aber so aus, als könnten sich die Wege trennen. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am Ende der Saison aus. Wahrscheinlich würden die Münchner ihm sogar nochmals einen neuen Kontrakt anbieten - Chancen auf viel Spielzeit hätte Badstuber aber nicht. Schon in dieser Saison kommt er kaum auf Minuten, dabei fallen Jerome Boateng und Javi Martinez in unregelmäßigen Abständen verletzungsbedingt aus. Badstuber aber liegt in der internen Hierarchie lediglich auf dem vierten Platz.

In der kommenden Saison soll mit Niklas Süle von der TSG 1899 Hoffenheim ein weiterer Innenverteidiger kommen. Für Badstuber würden die Chancen auf Einsätze weiter sinken. Es wäre nur allzu logisch, wenn er sich Gedanken über eine Luftveränderung machen würde.

Badstuber gilt als heimatverbunden

An dieser Stelle kommt der Hamburger SV. Aus durchaus verständlichen Gründen ist der HSV auf der Suche nach Stabilisatoren für den Defensivbereich. Als erster Neuzugang wird wohl der Kölner Mergim Mavraj heute verpflichtet. Außerdem soll man sich auch über Badstuber Gedanken machen, berichtet die Bild. Kontakt habe s zu ihm aber noch nicht gegeben.

Aus Sicht Badstubers könnte ein Wechsel nach Norddeutschland sinnvoll sein. Er würde bei einem ambitionierten Bundesligisten spielen und hätte dort zumindest die Chance, häufiger auf dem Platz zu stehen.

Da Badstuber allerdings als sehr heimatverbunden gilt, scheint es auch möglich, dass er im Falle eine Wechsels eher im süddeutschen Raum bleibt. AZ