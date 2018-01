2018-01-24 20:58:00.0

2. Bundesliga Medizinischer Notfall bei Trainer Strasser: FCK-Spiel abgebrochen

Das Zweitliga-Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern ist nach der Pause wegen eines medizinischen Notfalls nicht wieder angepfiffen worden.

Das Fußball-Zweitliga-Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern am Mittwochabend ist wegen gesundheitlicher Probleme von FCK-Trainer Jeff Strasser abgebrochen worden. Der 43-Jährige wurde im Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Strasser war dabei nach Clubangaben bei Bewusstsein. Die Partie war nach der Pause beim Stand von 0:0 nicht wieder angepfiffen worden.

Medizinischer Zwischenfall bei Darmstadt - FCK

"Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist das Auswärtsspiel in Darmstadt abgebrochen worden. Grund ist ein medizinischer Zwischenfall. Unser Cheftrainer Jeff Strasser ist gerade zur Kontrolle auf dem Weg ins Krankenhaus", twitterte der FCK, nachdem der Notarztwagen mit Strasser das Stadion am Böllenfalltor verlassen hatte. Medienberichten zufolge hat er eine Herzattacke erlitten.

Über die genauen Probleme Strassers machten die Pfälzer keine Angaben. Im Kabinenbereich waren zur Halbzeit Sanitäter im Einsatz. Für den Tabellenletzten Kaiserslautern und Strasser ging es in der Partie beim ebenfalls abstiegsbedrohten SV Darmstadt um sehr viel. Der Luxemburger und frühere FCK-Profi war im September Nachfolger von Trainer Norbert Meier auf dem Betzenberg geworden.

FCK-Fans riefen immer wieder Strassers Namen

Um 19.58 Uhr sagte der Stadionsprecher den 17.400 Zuschauern am Böllenfalltor, dass die Begegnung nicht fortgesetzt werde. Zuvor hatte er von einem "medizinischen Notfall" gesprochen. FCK-Fans riefen immer wieder den Namen Strassers. "So sehr wir den Fußball lieben, es gibt so viele wichtigere Dinge im Leben", twitterte der SV Darmstadt.

Friedhelm Funkel, Trainer des Zweitliga-Rivalen Fortuna Düsseldorf und früher selbst Profi beim Fritz-Walter-Club, sagte dem TV-Sender Sky: "Wir haben in unserem Vorraum einen Fernseher laufen und alles mitbekommen. Das macht einen nachdenklich. Jeff Strasser ist ja noch jung. Ich hoffe, dass es ihm bald besser geht." (dpa)