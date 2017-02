2017-02-26 14:02:51.0

1860 München Englische Medien: Leicester City baggert an Löwen-Trainer Pereira

Der englische Meister Leicester City ist auf der Suche nach einem neuen Trainer - und angeblich an Vitor Pereira von 1860 München interessiert.

Vor wenigen Tagen wurde Claudio Ranieri beim abstiegsgefährdeten englischen Meister Leicester City entlassen. Auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter sind die Verantwortlichen der "Foxes" angeblich auf Vitor Pereira gekommen, dem derzeitigen Trainer des Fußball-Zweitligisten 1860 München.

Das berichtet zumindest die englische Zeitung "The Telegraph"(Hier geht es zum Bericht). Nach Auskunft des englischen Blattes gab der Löwen-Coach, der erst seit der Winterpause im Amt ist, dem Sensationsmeister der Vorsaison aber ebenso einen Korb wie den englischen Klubs Everton und Southampton.

ANZEIGE

In den unteren Tabellenregionen sind sowohl Leicester City in der Premier League als 1860 München in der zweiten Bundesliga zuhause: Am Freitagabend verloren die "Löwen" gegen Union Berlin mit 0:2. AZ

Lesen Sie auch:

Leicester-Profis: Waren unbeteiligt an Ranieri-Rauswurf

Kritik an Ranieri-Entlassung in Leicester

1860 München bestätigt Rückzug von Aigner als Kapitän