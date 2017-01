2017-01-12 10:05:17.0

FC Liverpool Im Video: Ex-Augsburger Klavan verschuldet Liverpool-Niederlage

Ragnar Klavan ist dafür verantwortlich, dass der FC Liverpool das Ligapokal-Hinspiel gegen den FC Soutampton verloren hat.

Ragnar Klavan zählte in den vergangenen Wochen zu einem der beständigsten Spielern im Kader des FC Liverpool. Der ehemalige Augsburger stand in den vergangenen fünf Ligapartien jeweils in der Startelf und absolvierte seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit von Trainer Jürgen Klopp. Auch dem Esten ist es zu verdanken, dass Liverpool in der Tabelle auf dem zweiten Platz steht.

Im Ligapokal erwischte der 31-Jährige gestern gegen den FC Southampton allerdings einen weniger guten Tag. Wegen eines Fehlers des Innenverteidigers verlor der FC Liverpool das Halbfinalhinspiel auswärts mit 0:1.

ANZEIGE

In der 20. Minute senste der Este über den Ball, so dass Jay Rodriguez seinen Mitspieler Nathan Redmond bedienen konnte und dieser den Ball vorbei am deutschen Keeper Loris Karius zum Siegtreffer schoss.

Nun müssen die Liverpooler das Rückspiel in zwei Wochen mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, wollen sie ins Finale im Wembley-Stadion einziehen. Dort würde die Mannschaft von Klopp wahrscheinlich auf Manchester United treffen, das sein Hinspiel mit 2:0 gegen Hull gewann. AZ