2017-01-15 17:43:52.0

Premier League Guardiolas Manchester übel vermöbelt

Für Pep Guardiola brechen stürmische Tage in England an. Der ehemalige Bayern-Trainer kassierte seine höchste Niederlage in England und kann die Meisterschaft wohl abschreiben.

Pep Guardiola kassierte mit Manchester City eine 0:4-Niederlage gegen den FC Everton. Foto: Peter Byrne (dpa)