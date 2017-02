2017-02-12 17:14:25.0

Biathlon-WM 2017 Verfolgung: Doll und Co. verpassen Medaille bei Fourcade-Sieg

Sprint-Weltmeister konnte einen Tag nach seinem Überraschungs-Coup nicht nochmal zu schlagen. Martin Forcade war zu stark. Die Ergebnisse der Verfolgung.

Erstmals hat das deutsche Biathlon-Team bei den Weltmeisterschaften in Hochfilzen keine Medaille gewonnen. Einen Tag nach dem überraschenden Sprint-Sieg von Benedikt Doll gingen die Skijäger am Sonntag in der Männer-Verfolgung leer aus.

Beim Titelgewinn des Franzosen Martin Fourcade vor Johannes Thingnes Bö und dem bereits 43 Jahre alten Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen (beide Norwegen) war Simon Schempp als Zehnter der beste DSV-Skijäger. Über die 12,5 Kilometer belegte Doll Rang elf. Arnd Peiffer kam auf Rang 19, Erik Lesser auf Platz 28. Die Männer konnten mit insgesamt 14 Fehlern am Schießstand nicht überzeugen.

ANZEIGE

Die Ergebnisse Verfolgung der Männer:

1. Martin Fourcade (Frankreich) 30:16,9 Min./1 Schießf.; 2. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) + 22,8/3; 3. Ole Einar Björndalen (Norwegen) + 25,6/1; 4. Anton Schipulin (Russland) + 33,6/1; 5. Ondrej Moravec (Tschechien) + 34,0/2; 6. Lowell Bailey (USA) + 34,7/1; 7. Krassimir Anew (Bulgarien) + 38,3/1; 8. Julian Eberhard (Österreich) + 48,1/3; 9. Tarjei Bö (Norwegen) + 52,3/2; 10. Simon Schempp (Uhingen) + 52,4/3; 11. Benedikt Doll (Breitnau) + 1:05,1/3; ... 19. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) + 1:46,4/4; 28. Erik Lesser (Frankenhain) + 2:21,0/4