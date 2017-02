2017-02-26 21:40:39.0

Gesetzesänderungen Das ändert sich ab März für Verbraucher in Deutschland

Mehrere Änderungen und neue Gesetze kommen im März 2017 auf Verbraucher in Deutschland zu. Eine Übersicht von TV bis Verkehr.

Was ändert sich im März 2017 in Deutschland? Tatsächlich müssen Verbraucher im neuen Monat wieder einige neue Gesetze und Neuregelungen im Blick haben. Eine Übersicht, was Neues auf uns zukommt.

Deutsche bekommen ab 1. März den neuen Reisepass

Die Deutschen erhalten vom 1. März 2017 an neue Reisepässe. Der neue Pass soll zuverlässig vor Fälschung und Missbrauch schützen. Und er ermöglicht allen Passinhabern eine schnelle Identifizierung auch in der ganzen Welt. Der Pass soll 60 Euro kosten - ein Euro mehr als bisher. Er hat ein neues Design und ist etwas kleiner als die bisherige Generation. Alte Dokumente behalten ihre Gültigkeit bis zum angegebenen Datum. Mehr zum Thema lesen Sie auch hier: Der neue Reisepass: Was bedeutet er für mich?

Ab März 2017 Umstellung auf neues Antennen-Fernsehen DVB-T2

Wer sein TV-Signal terrestrisch über Antenne empfängt, muss sich im März 2017 für einen neuen Standard rüsten. Ab dem 29. März stellen die TV-Sender zunächst in den Ballungsräumen ihre terrestrische Ausstrahlung auf den neuen Standard DVB-T2 um. Für den Empfang benötigen die Verbraucher dann ein neues Empfangsgerät, sofern es nicht bereits im TV-Gerät integriert ist. Die Deutsche TV-Plattform vergibt ein grünes Logo an die Hersteller jener Receiver, die etwa auch den richtigen Codierungs-Standard unterstützen und damit zukunftssicher sind.

Rund 3,4 Millionen Haushalte sind von der Änderung betroffen. Mehr zum Thema Umstellung auf DVB-T2 lesen Sie hier.

Versicherungskennzeichen 2017 mit neuer Farbe für Roller und Mofas

Ab 1. März gilt ein neues Versicherungskennzeichen. Besitzer eines entsprechenden Fahrzeugs wie Mofa, Moped oder Roller müssen sich also um ein neues Kennzeichen kümmern. Die Farbe des Versicherungskennzeichens wechselt von Jahr zu Jahr. Für das Versicherungsjahr 2017/2018 ist es schwarz. Bisher war die Farbe grün.

Rauchverbot im Wald gilt ab 1. März

Raucher aufgepasst: Ab 1. März gilt wie jedes Jahr wieder Rauchverbot im Wald. Gerade im Frühjahr, wenn Gras und Gehölzer sehr trocken sind, steigt die Waldbrandgefahr stark an. Wer dabei ertappt wird, dass er im Wald Zigaretten raucht oder Feuer macht, muss mit Geldstrafen rechnen.

Umwelt-Plaketten für die Fahrt nach Paris und Grenoble

Wer mit dem Auto eine Stadt in Frankreich besuchen will, muss aufpassen: Nach Paris und Grenoble werden in den kommenden Jahren 23 weitere französische Städte Umweltzonen einführen. Eine entsprechende Vignettenpflicht besteht ab dem 1. April 2017 auch für im Ausland zugelassene Fahrzeuge, entsprechende Vignetten sind ab März 2017 erhältlich, berichtet der ACE. Eine fehlende Plakette wird mit 68 Euro (Pkw) geahndet.

Gaspreise sinken für viele Verbraucher

Viele Gas-Kunden können sich über sinkende Preise freuen. Insgesamt 354 Grundversorger hatten zuletzt schon die Preise gesenkt oder angekündigt, dies im ersten Quartal 2017 zu tun. Einige Verbraucher werden also ab 1. März weniger für ihren Gasverbrauch bezahlen, berichtet das Vergleichsportal Check24. Im Schnitt betragen die Preissenkungen demnach 6,5 Prozent. Sie betreffen insgesamt etwa 13 Millionen deutsche Haushalte.

Das änderte sich zuletzt in Deutschland

Umzugs-Pauschalen sind gestiegen

Viele Menschen müssen aus beruflichen Gründen umziehen. Die Kosten, die für einen beruflich bedingten Umzug anfallen, können beim Finanzamt als Werbungskosten angegeben werden. Dabei wurden die steuerlich absetzbaren Pauschbeträge zum 1. Februar 2017 erhöht. Der Pauschbetrag für Umzüge, die bis Ende Januar 2017 abgeschlossen wurden, lag laut Steuerzahlerbund für Ledige bei 746 und für Verheiratete bei 1493 Euro. Seit Februar können 764 (Ledige) oder 1528 Euro (Verheiratete) bei der Steuer angegeben werden. Für jede weitere Person, die im Haushalt lebt, können pauschal weitere 337 Euro angegeben werden. (AZ, bo)