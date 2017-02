2017-02-22 23:54:30.0

Hoverbike Eine Drohne soll Menschen durch die Luft tragen

Friedlich durch die Luft gleiten, nie wieder im Stau stehen - das klingt für Pendler wie ein Traum. Unternehmen forschen an Drohnen, die diesen Traum wahrmachen sollen. Von Christian Gall

Foto: Hoversurf inc.

Der Mensch träumt seit jeher vom Fliegen. Flugzeuge haben das möglich gemacht, aber frei wie ein Vogel sind die Passagiere dabei nicht - sie warten stundenlang in Terminals und verbringen den Flug oft dicht zusammengepfercht. Ein russisches Startup-Unternehmen will das ändern.

Die Firma Hoversurf inc. hat ein Fluggerät für eine Person gebaut, das an ein schwebendes Motorrad erinnert - das "Hoverbike". Vorerst visieren die Tüftler Extremsportler als Zielgruppe an - gleichzeitig sehen sie aber auch das Potenzial des Geräts als Fortbewegungsmittel.

Das russische Unternehmen hält sich bei der Preisgabe technischer Daten des Fluggeräts noch zurück. Wie sicher die Drohne in der Luft liegt, welches Gewicht sie tragen kann, wie lange sie in der Luft bleibt - all das ist bislang unbekannt.

Drohnen als Passagierträger - die Idee ist nicht neu

Völlig neu ist die Idee der russischen Entwickler nicht. Bereits seit mehreren Jahren stellen Firmen rund um die Welt derartige Fluggeräte vor. Die Karlsruher e-volo GmbH hob mit ihrem Volocopter im vergangenen Jahr zum ersten Mal ab. Die Besonderheit der Drohne: Sie kann sowohl von einem Menschen als auch ohne Pilot mit einem Joystick geflogen werden.

Ebenfalls im vergangenen Jahr stellte das chinesischen Unternehmen Ehang auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas eine Passagierdrohne vor. Das Fluggerät bietet eine Gondel in futuristischem Design, angetrieben von acht Rotoren.

Nach Angabe des Unternehmens kann das Fluggefährt 23 Minuten lang in der Luft bleiben - und dabei 100 Stundenkilometer schnell fliegen. Dabei manövriert das Fluggerät völlig autonom in der Luft - der Passagier muss nur über ein Smartphone oder Tablet das gewünschte Ziel eingeben.

Drohnen als Lufttaxis - bisher nur Zukunftsvisionen

Bis uns die Drohnen durch die Luft tragen und den Verkehr am Boden entlasten, dürften allerdings noch einige Jahre vergehen. Denn zuvor müssen die rechtlichen Grenzen für diese Art des Transports abgesteckt werden.