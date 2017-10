2017-10-16 18:55:48.0

Daimler-Rückruf Kabelprobleme: Daimler ruft mehr als eine Million Autos zurück

Daimler will wegen defekter Kabel an der Lenksäule weltweit mehr als eine Million Autos in die Werkstätten zurückrufen. Mehrere Hunderttausend sollen in Deutschland betroffen sein.

Rückruf bei Daimler: Mehr als eine Million Autos sind betroffen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbol)