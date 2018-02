2018-02-23 07:40:37.0

Luxus-Apartment Michael Dell besitzt die teuerste Wohnung von New York

Seit Jahren herrschte Rätselraten über den Käufer der teuersten Wohnung von New York - nun ist das Geheimnis gelüftet. Es handelt sich um den Gründer des Computerherstellers Dell.

Blick aus einem Fenster des "One57" in New York. Der 306 Meter hohe Wohn-Wolkenkratzer wurde direkt am Central Park gebaut.

Milliardär Michael Dell, 62, besitzt die teuerste Wohnung in New York. Das berichtete am Donnerstag das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider. Das Apartment mit sechs Schlaf- und sechs Badezimmern war 2014 für 100,47 Millionen Dollar (nach heutigem Wert: 81,5 Millionen Euro) verkauft worden. Es handelt sich um den bis heute höchsten Preis, der jemals für eine Wohnimmobilie in der US-Ostküstenmetropole gezahlt wurde.

Michael Dell wohnt im Super-Wolkenkratzer "One57"

Dells Wohnung liegt im "One57", einem 90-stöckigen Wolkenkratzer in Midtown Manhattan, dem geografisch zentralen Teil des Stadtbezirks Manhattan. Der von dem französischen Architekten Christian de Portzamparc entworfene Turm gehört zu den sichtbarsten Gebäuden in Manhattans Skyline.

Michael Dell könnte der Rang als Besitzer der teuersten Wohnung von New York allerdings womöglich bald abgelaufen werden. Wie das Wall Street Journal berichtet, wird erwartet, dass beim Verkauf eines Penthouse-Apartments in einem nahe des "One57" gelegenen Bauprojekt die aktuelle Rekordmarke geknackt wird. (dpa/AZ)