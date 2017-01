2017-01-19 20:33:00.0

Untersuchungsausschuss Winterkorn sieht sich beim Diesel-Betrug als Betrogener

Der detailversessene frühere VW-Boss will von den millionenfachen Abgas-Manipulationen angeblich nichts mitbekommen haben. Doch das zu glauben, fällt irgendwie schwer. Von Bernhard Junginger

„Dass das bei uns passiert ist, muss in Ihren Ohren wie Hohn klingen“, sagt Martin Winterkorn. Einst der vielleicht mächtigste Manager der Republik, sitzt der Ex-VW-Chef nun kleinlaut vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags, blickt durch eine riesige Glasfront auf die eiskalte Spree und soll erklären, wie es mit Ruf und Börsenwert von Volkswagen im Sog der Dieselaffäre derart den Bach runtergehen konnte.

Winterkorn will vom Diesel-Betrug nichts gewusst haben

„Ich suche bis heute nach Antworten“, sagt Winterkorn. Doch selbst lässt er viele Fragen unbeantwortet, mit Verweis auf ein laufendes Ermittlungsverfahren. Und was der dann doch sagt, manchmal stammelnd, manchmal ungewöhnlich leise, das dürfte in den Ohren der Ausschussmitglieder tatsächlich klingen wie Hohn. Denn der nach Bekanntwerden des Skandals zurückgetretene 69-Jährige bleibt dabei: Er will bis zum September 2015 nichts gewusst haben vom millionenfachen Betrug mit VW-Dieselautos, die nur dank einer eingebauten Betrugs-Software als so sauber durchgingen, wie vom Gesetzgeber verlangt – in Wirklichkeit aber wahre Dreckschleudern waren.

ANZEIGE

Schon die Angaben, die Winterkorn zur Person macht, wollen nicht so recht passen zu seiner Version vom ahnungslosen Opfer skrupelloser Betrüger in den niederen Rängen der VW-Ingenieure. Winterkorn selbst stellt sich dar als Vollblutingenieur, Materialexperte, lange Jahre bei VW und Tochter Audi für Qualitätssicherung zuständig.

Die zwei Gesichter des Martin Winterkorn

Auch als er 2007 Vorstandsvorsitzender bei VW wird, so heißt es in der Firma, geht jedes kleinste Teil durch Winterkorns Hand. Stücke, die seinem kritischen Blick nicht standhalten, wirft er schon mal durch den Raum, trifft dabei angeblich einmal auch einen Untergebenen. Der qualitätsversessene Macher, der schwäbische Tüftler, der sich um alles selbst kümmert, der höchstpersönlich sogar die Lackdicke an Autos nachmisst – jahrelang hat Winterkorn selbst dieses Image gepflegt. Doch wenn sogar kleinste Details Chefsache waren, warum soll dies ausgerechnet für das so wichtige Amerika-Geschäft nicht gegolten haben?

Den Ausschussmitgliedern, so zeigen viele ihrer Fragen, fällt es ganz offensichtlich schwer, die Geschichte vom gutgläubigen Chef zu schlucken, der von den eigenen Ingenieuren ruchlos hintergangen wurde.

Denn der so riesige wie umkämpfte US-Automobilmarkt ist schon seit langem die ganz große Baustelle des Weltkonzerns VW. Toyota, der global schärfste Konkurrent, verkauft in den Staaten zeitweise siebenmal mehr Autos als die Wolfsburger. Gefragte Fahrzeugtypen wie große SUVs und Pickups hat VW lange Zeit gar nicht erst im Programm. Nach Diesel-Fahrzeugen, einer VW-Spezialität, kräht zwischen New York und Los Angeles viele Jahre kein Hahn.

Das sollte sich nach dem Plan der VW-Strategen ändern, als auch in den USA Umweltschutz zunehmend ein Thema wird, manche Bundesstaaten strenge Abgasvorschriften erlassen und gleichzeitig das Benzin teurer wird. Ab Ende der 2000er Jahre sieht VW in den USA die Chance des Diesels gekommen – mit Sauberkeit als stärkstem Verkaufsargument. Ein blütenweißer Schal, der an den Auspuff eines Diesel-VWs gehalten wird, bleibt absolut rein – zumindest im US-Fernsehspot. In Wirklichkeit ist die Mär vom „absolut sauberen Diesel eine glatte Lüge. Eine Software erkennt, wenn sich der Wagen auf dem Rollenprüfstand befindet – ausschließlich dann arbeitet die Abgasreinigung.

Diesel-Volkswagen gibt bis zu 40 mal mehr Abgase in die Luft, als gesetzlich erlaubt

Im normalen Betrieb aber bläst ein derart manipulierter Diesel-Volkswagen bis zu 40 mal mehr Abgase in die Luft, als gesetzlich erlaubt. Das stellen verblüffte US-Umweltschützer fest, als sie die Prüfstandsergebnisse mit den Abgaswerten im normalen Betrieb vergleichen. Wie sich in der Folge zeigt, wird die Schummel-Software nicht nur in den USA, sondern weltweit in rund elf Millionen Fahrzeuge eingebaut. 2,8 Millionen Volkswagen sind in Deutschland betroffen. Mindestens sechs Jahre lang läuft der Betrug – von dem Winterkorn bis kurz vor seinem Rücktritt am 23. September 2015 nichts gewusst haben will.

VW-Skandal: Chronologie der Abgasaffäre 1 von 14 vorherige Seite nächste Seite

VW steckt tief in der Krise. Der Abgas-Skandal hat Konzernchef Martin Winterkorn den Job gekostet - nun müssen sein Nachfolger Matthias Müller und der neue Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch die Affäre aufklären.

VW steckt tief in der Krise. Der Abgas-Skandal hat Konzernchef Martin Winterkorn den Job gekostet - nun müssen sein Nachfolger Matthias Müller und der neue Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch die Affäre aufklären.

3. September: Volkswagen räumt gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Abgastests ein.

3. September: Volkswagen räumt gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Abgastests ein.

18. September: Die EPA teilt mit, VW habe eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken.

18. September: Die EPA teilt mit, VW habe eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken.

22. September: Der Konzern gibt eine Gewinnwarnung heraus und kündigt Milliarden-Rückstellungen an. VW-Chef Martin Winterkorn bittet um Entschuldigung.

22. September: Der Konzern gibt eine Gewinnwarnung heraus und kündigt Milliarden-Rückstellungen an. VW-Chef Martin Winterkorn bittet um Entschuldigung.

23. September: Rücktritt Winterkorns. «Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswagen-Konzern möglich waren», erklärt er seinen Schritt.

23. September: Rücktritt Winterkorns. «Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswagen-Konzern möglich waren», erklärt er seinen Schritt.

25. September: Der VW-Aufsichtsrat tagt. Nach langer Sitzung beruft das Gremium Porsche-Chef Matthias Müller zum neuen Konzernchef und trifft einige weitere Personal- und Strukturentscheidungen.

25. September: Der VW-Aufsichtsrat tagt. Nach langer Sitzung beruft das Gremium Porsche-Chef Matthias Müller zum neuen Konzernchef und trifft einige weitere Personal- und Strukturentscheidungen.

28. September: Nach mehreren Strafanzeigen startet die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen.

28. September: Nach mehreren Strafanzeigen startet die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen.

29. September: Volkswagen legt einen Aktionsplan zur Nachbesserung von Dieselwagen mit manipulierter Software vor und will fünf Millionen Fahrzeuge der Kernmarke VW in die Werkstätten holen.

29. September: Volkswagen legt einen Aktionsplan zur Nachbesserung von Dieselwagen mit manipulierter Software vor und will fünf Millionen Fahrzeuge der Kernmarke VW in die Werkstätten holen.

1. Oktober: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig rudert zurück: Entgegen früheren Angaben führt sie kein formelles Verfahren gegen Winterkorn. Neuer VW-Finanzchef wird nach dem Wechsel von Hans Dieter Pötsch in den Aufsichtsrat der Leiter der Finanzsparte, Frank Witter.

1. Oktober: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig rudert zurück: Entgegen früheren Angaben führt sie kein formelles Verfahren gegen Winterkorn. Neuer VW-Finanzchef wird nach dem Wechsel von Hans Dieter Pötsch in den Aufsichtsrat der Leiter der Finanzsparte, Frank Witter.

2. Oktober: Auf speziellen Internetseiten können Kunden von VW und Audi prüfen, ob ihr Wagen die Manipulations-Software verwendet.

2. Oktober: Auf speziellen Internetseiten können Kunden von VW und Audi prüfen, ob ihr Wagen die Manipulations-Software verwendet.

4. Oktober: Laut «Bild am Sonntag» sollen VW-Ingenieure der internen Revision gesagt haben, sie hätten 2008 die Software installiert.

4. Oktober: Laut «Bild am Sonntag» sollen VW-Ingenieure der internen Revision gesagt haben, sie hätten 2008 die Software installiert.

6. Oktober: Betriebsratschef Bernd Osterloh und Müller sprechen bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg zur Belegschaft. Osterloh betont, bisher gebe es noch keine Konsequenzen für Jobs - laut Müller stellt die Abgas-Affäre aber bereits geplante Investitionen infrage.

6. Oktober: Betriebsratschef Bernd Osterloh und Müller sprechen bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg zur Belegschaft. Osterloh betont, bisher gebe es noch keine Konsequenzen für Jobs - laut Müller stellt die Abgas-Affäre aber bereits geplante Investitionen infrage.

7. Oktober: Erneutes Krisentreffen der VW-Aufseher, Pötsch wird an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt. Nach Aussage Müllers in einem «FAZ»-Interview kann der Auto-Rückruf im Januar 2016 beginnen.

7. Oktober: Erneutes Krisentreffen der VW-Aufseher, Pötsch wird an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt. Nach Aussage Müllers in einem «FAZ»-Interview kann der Auto-Rückruf im Januar 2016 beginnen.

8. Oktober: Razzia bei Volkswagen: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnet Durchsuchungen in Wolfsburg und an anderen Orten an. VW-US-Chef Michael Horn muss dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. (dpa)

Was es mit dem Rückruf einer halben Million VW-Dieselautos in den USA Anfang 2015 auf sich hat, inwiefern ihn der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch auf das brisante Thema schon im Frühjahr 2015 hingewiesen hat – all das lässt Winterkorn offen.

Winterkorn kassiert wohl höchste Rente Deutschlands

Entsprechend enttäuscht lässt er nach zwei Stunden die Ausschussmitglieder zurück. Ulrich Lange (CSU) aus Nördlingen etwa sagt: „Er hat heute eine Chance verpasst, seiner persönlichen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und zur Aufklärung beizutragen. Dies gilt gerade gegenüber den Kunden und den eigenen Mitarbeitern.

Schlagzeilen über außerordentlich hohe Rentenzahlungen tragen jedenfalls nicht dazu bei, Vertrauen zurückzugewinnen.“ Lange spielt darauf an, dass Winterkorn nach Medienberichten die wohl höchste Rente der Republik kassiert. 3100 Euro sollen es sein – pro Tag.