2017-02-04 08:54:00.0

Diäten Anzeige Abnehmen kann auch ungesund sein - wenn eine Diät gefährlich ist

Diäten sind eine beliebte Methode zum Abnehmen. Doch viele der derzeitigen Trends stehen bei Ernährungsexperten in der Kritik. Eine davon ist die Cheat Day Diät.

Beim Abnehmen vertrauen viele Menschen auf eine Diät. Doch viele stehen in der Kritik, weil sie nicht wirken oder ungesund sein sollen. Auch die zurzeit im Trend liegende Cheat Day Diät wird von Ernährungsexperten kritisiert. Dabei wird an sechs Tagen auf die richtige Ernährung geachtet - am siebten darf dann alles gegessen werden, worauf man Lust hat.

Lars Selig, Leiter des Ernährungsteams am Universitätsklinikum Leipzig, kritisiert das: "Wir empfehlen einen Cheat Day grundsätzlich nicht, da eine sehr restriktive Ernährungsweise vor jedem Cheat Day den Heißhunger sehr groß werden lassen kann", sagt er. Die Gefahr für den berühmten Jojo-Effekt sei damit groß.

ANZEIGE

Abnehmen: Cheat Day Diät kann ungesund sein

Der Experte kritisiert außerdem, dass die Cheat Day Diät ungesund sein könne. Denn am siebten Tag könnte das dazu führen, dass die Menschen große Mengen fettiges Essen auf einmal zu sich nehmen. Das könne beispielsweise zu einer Gallenkolik führen, die häufig an Weihnachten bei übergewichtigen Menschen beobachtet werde.

Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollen nach der Ansicht von Selig allgemein auf Diäten verzichten, bei denen es um schnelles Abnehmen gehe. Vor allem bei Bluthochdruck oder Problemen mit dem Stoffwechsel könne das gefährliche Folgen. Wer gesundheitlich angeschlagen ist und mit einer Diät beginnen möchte, sollte das unbedingt mit einem Arzt absprechen.

Kann denn die Cheat Day Diät auch effektiv und gesund gestaltet werden? Margret Morlo, Diätassistentin beim Verband für Ernährung und Diätetik in Aachen, sagt: "Ein Cheat Day sollte nie ein Tag der Völlerei sein". Wenn man sich sechs Tage lang gesund ernähre und sich dann am siebten mal mit Maß einen Besuch im Restaurant oder ein Glas Wein gönne, dann könne man sinnvoll abnehmen. Denn auch beim Abnehmen müsse es die richtige Lebensqualität geben.

Experten warnen außerdem vor vielen Diätprodukten. Laut Ernährungsmedizinerin Anne Fleck könnten Pulver und Pillen gefährlich sein. Wer sie längere Zeit nehme, könne Kreislaufbeschweren oder Störungen im Elektrolythaushalt entwickeln. Wer sich hier für Produkte entscheidet, sollte sich vorher genau darüber informieren. Mehr darüber lesen Sie hier: Abnehmen leicht gemacht: Wie gefährlich sind Diätprodukte?

Diät:So kann man bei Übergewicht gesund abnehmen

Wie lässt sich abnehmen, ohne dass die Diät ungesund sein könnte? Die Experten sind sich einig, dass allgemein eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstill wichtig sind. Dann seien auch tägliche kleine Sünden kein großes Problem.

Selig ist der Ansicht, dass viele Menschen dafür das Genießen lernen müssen. Bei Chips oder Gummibärchen sei die sogenannte geschmackliche Sättigung schon bei einer kleinen Menge erreicht - wer dann nicht weiter esse, sei beim Abnehmen auf dem richtigen Weg. dpa