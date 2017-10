2017-10-12 06:49:00.0

Astronomie Asteroid 2012 tc4 rast heute knapp an der Erde vorbei

Heute Vormittag rast Asteroid 2012 tc4 in einer Entfernung von nur 42.000 Kilometern an der Erde vorbei. Ist das gefährlich? Und kann man den Himmelskörper sehen? Die Fakten.

Asteroid 2012 tc4 wird heute am Donnerstag, 12. Oktober, relativ nahe an der Erde vorbeirasen. Kann man ihn bei seinem Vorbeiflug am Himmel sehen? Gibt es einen Live-Stream? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur kosmischen Begegnung.

Was ist Asteroid 2012 tc4?

Asteroid 2012 tc4 ist ein kleiner Himmelskörper, der in einer Umlaufbahn um die Sonne kreist. Dabei wird er am Donnerstag, 12. Oktober, der Erde relativ nahe kommen.

ANZEIGE

Der Asteroid ist etwa zehn bis 30 Meter groß, genauer weiß man es bislang nicht. Aus welchem Material er besteht, ist ebenfalls nicht ganz sicher.

Seinen Namen hat der Asteroid, weil er am 4. Oktober 2012 erstmals entdeckt wurde, vom Groß-Teleskop Pan-STARRS auf Hawaii.

Wie nahe kommt er heute der Erde?

2012 tc4 wird die Erde am Donnerstag gegen 7.41 Uhr in etwa 42.000 Kilometern Entfernung passieren, so die Nasa. "Das ist schon recht nah", sagt Dr. Christine Zerbe, Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Augsburg. Zum Vergleich: Der Mond ist knapp 400.000 Kilometer entfernt.

Könnte der Asteroid auch auf der Erde einschlagen?

Das halten Experten der Nasa für ausgeschlossen. Überhaupt würde der Asteroid beim Eindringen in die Erdatmosphäre wohl zerbrechen. Doch auch das kann fatale Folgen haben. 2012 tc4 ist in etwa so groß wie der sogenannte Meteor von Tscheljabinsk, der am 15. Februar 2013 über der gleichnamigen Stadt im russischen Ural zerbrach. Durch die Druckwelle wurden damals tausende Gebäude beschädigt, knapp 1500 Menschen erlitten Verletzungen. "Die Druckwelle von 2012 tc4 wäre vermutlich ähnlich stark", sagt Physikerin Zerbe.

Kann man Asteroid 2012 tc4 beim Vorbeiflug an der Erde sehen?

Nein, sagt Expertin Zerbe. "Zumindest mit dem bloßen Auge wird der Asteroid nicht zu sehen sein. Dazu ist er zu klein."

Gibt es einen Live-Stream zum Asteroid 2012 tc4?

Auf der Teleskop-Webseite Slooh (https://live.slooh.com/) gibt es nach eigenen Angaben einen Stream. Jedoch muss man sich dort registrieren.

Warum ist der Asteroid für Wissenschaftler wichtig?

Wissenschaftler auf der ganzen Welt werden den Vorbeiflug von 2012 tc4 mit ihren Instrumenten beobachten. Beim NASA-Center für das Studium erdnaher Objekte - Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) - spricht man von einem "perfekten Ziel", um die Beobachtung von erdnahen Objekten zu üben und die internationale Kommunikation in solchen Fällen zu optimieren. Denn für Experten ist klar, dass es nicht immer beim Vorbeiflug bleiben wird.

Weil der nächste Einschlag nur eine Frage der Zeit ist, wollen die Forscher aus dem Vorbeiflug von TC4 wichtige Erkenntnisse für die Abwehr von Asteroiden aus dem All ziehen. Der Asteroid biete "eine exzellente Gelegenheit, um zu überprüfen, wie wir gemeinsam auf eine reale Bedrohung reagieren können", schreibt die Europäische Raumfahrtagentur ESA.

Was können wir tun, wenn ein Himmelskörper der Erde doch einmal gefährlich wird?

Nähert sich ein großer und potenziell gefährlicher Himmelskörper der Erde, hat man nach Einschätzung von Experten mit den aktuellen Kontrollmöglichkeiten in der Regel mehrere Jahre bis Jahrzehnte Vorlaufzeit, um Schutzmaßnahmen zu treffen. "Die naheliegende Option wäre ein kinetischer Impakt", sagt Rüdiger Jehn vom Europäischen Raumflugkontrollzentrum. Das heißt, dass man den Asteroiden mit einem anderen Objekt kollidieren lässt, um ihn von seiner Bahn abzulenken." AZ