2017-06-26 11:15:00.0

Jemen WHO meldet 200.000 Verdachtsfälle für Cholera-Epidemie

Seit 2014 herrscht in Jemen der Bürgerkrieg. Die schlechten Hygienebedingungen begünstigten den Ausbruch der Cholera-Epidemie. Aktuell geht die WHO von über 200.000 Verdachtsfällle aus.

Die Cholera-Epidemie im Jemen breitet sich rasant aus. Aktuell gibt es nach Angaben des UN-Kinderhilfswerkes Unicef und der Weltgesundheitsorganisation WHO mehr als 200.000 Verdachtsfälle. Mehr als 1300 Patienten seien schon an der Infektionskrankheit gestorben, ein Viertel davon Kinder, hieß es am Samstag in Genf.

Die Krankheit grassiert nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor allem in den nördlichen Provinzen Hadscha, Hodeida und Amran sowie in Sanaa. Fälle wurden in 20 der 22 Provinzen verzeichnet. Bis Ende August sei von 300.000 Fällen auszugehen, sagte eine Unicef-Expertin kürzlich in Genf.

ANZEIGE

Bürgerkrieg in Jemen begünstigte Cholera-Ausbruch

Begünstigt hat den Ausbruch der Epidemie der Bürgerkrieg, der seit 2014 im Jemen wütet und durch den mehr als 10.000 Menschen starben. Damals stürmten schiitische Huthi-Rebellen Sanaa und vertrieben die international anerkannte Regierung des Landes.

Eine von Saudi-Arabien angeführte und von den USA unterstützte sunnitische Koalition begann daraufhin damit, Luftangriffe auf Stellungen der Huthis zu fliegen. Doch die angeblich vom Iran unterstützten Rebellen kontrollieren weiter die Hauptstadt und viele Teile des Nordens. Friedensverhandlungen sind mehrfach gescheitert.

Dafür trafen die Bombardements oft die Infrastruktur des Landes. Mehr als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen wurden wegen der Kämpfe zerstört. Viele Menschen haben kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen. Erreger konnten sich so schneller vermehren.

Die gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt Hepatitis C: Von einer Infektion mit Hepatitis C bemerkt der Betroffene zunächst nichts. Patienten müssen mit Medikamenten therapiert werden - eine Schutzimpfung gibt es nicht. Foto: Matthias Schrader/Symbolbild dpa

Cholera auch in Somalia ausgebrochen: WHO reagiert mit Impfmaßnahmen

Auch im Krisenland Somalia ist die Cholera ausgebrochen. Angesichts der verheerenden Dürre will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Süden des Landes etwa eine halbe Million Menschen gegen die Krankheit impfen. Seit Jahresbeginn seien rund 32.000 Fälle der schweren Durchfallerkrankung gemeldet worden, mindestens 618 Menschen seien an der Cholera gestorben, wie die WHO Anfang Mai in einer Mitteilung erklärte. dpa, AZ

Lesen Sie auch:

Cholera-Ausbruch in Haiti: Ban Ki Moon entschuldigt sich

Als die Cholera in Augsburg wütete