Warum Krebs-Nachsorge intensiver werden soll

Die ärztliche Tastuntersuchung ist Teil des gesetzlichen Krebs-Früherkennungsprogramms ab dem 30. Lebensjahr. Ein Mal jährlich werden die Brustdrüsen und die Lymphknoten in den Achselhöhlen, am Schlüssel- und Brustbein abgetastet, die Form und Größe der Brust und Brustwarzen kontrolliert.

Die medizinische Tastuntersuchung wird von blinden Frauen durchgeführt und in Bayern bislang nur in vier Arztpraxen in Gunzenhausen, Nürnberg, Fürth und Erlangen durchgeführt. Die Untersuchung kostet 46,50 Euro. Zwölf Krankenkassen übernehmen die Kosten derzeit.