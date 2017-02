2017-02-27 21:29:06.0

Prominenter Fall Was ist eine Stoffwechselstörung?

Der Fußballer Mario Götze fällt wegen einer Stoffwechselstörung lange aus. Doch was genau ist so eine Störung überhaupt?

Muskelprobleme zwangen den BVB-Profi Mario Götze zu einer Pause im Fußball-Betrieb. An und für sich ist das nichts Besonderes, nur hatten die Teamärzte keine Erklärung für die Probleme des Fußballers. Deshalb ordneten sie weitere Untersuchungen an. Dabei kam heraus: Mario Götze leidet unter einer Stoffwechselstörung. Eine Erklärung, was ihm genau fehlt, gab Borussia Dortmund nicht.

Stoffwechselstörungen können vielschichtig sein

Denn Stoffwechselstörungen können vielschichtig sein. So erklärt es nicht nur die Apothekenumschau. Der menschliche Körper braucht den Stoffwechsel, um zu überleben: Nährstoffe, die in unseren Körper gelangen, können nicht einfach so verarbeitet werden. Das machen die Zellen im Körper. Isst ein Mensch etwas, wird diese Nahrung zuerst verdaut und somit in verschiedene Einzelteile zerlegt, beispielsweise Eiweiß oder Kohlenhydrate. Die werden dann von den Zellen umgewandelt (verstoffwechselt), um den Körper mit Energie zu versorgen. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei laut Apothekenumschau auch das Hormon- und Enzymsystem.

Wenn dieser Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert, liegt eine Stoffwechselstörung vor. So kann es passieren, dass Nährstoffe nicht mehr dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Dadurch können Krankheiten entstehen. Eine der häufigsten ist Diabetes, eine Störung des Kohlenhydratstoffwechsels. Symptome dafür können beispielsweise Übelkeit oder Kreislaufprobleme sein.

Auch in Muskeln kann es Stoffwechselstörungen geben

Stoffwechselstörungen können auch im Muskel entstehen. Denn damit ein Muskel funktionieren kann, braucht er auch Energie, die er aus Nährstoffen gewinnt. Besonders beim Sport laufen solche Energie-Gewinnungs-Prozesse schnell hintereinander ab. Sind diese gestört, können Sportler ihre gewohnte Leistung nicht mehr abrufen.

Wie lange Mario Götze fehlen wird, gab Borussia Dortmund indes nicht bekannt. gioe