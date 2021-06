Affing

Wasser, Schule, Feuerwehr: Affing braucht viel Geld

Sind tatsächlich fünf Millionen Euro für eine Grundschulerweiterung in Affing in den nächsten Jahren nötig? Diese Frage ist noch nicht geklärt.

Plus In diesem Jahr arbeitet die Gemeinde Affing begonnene Projekte ab. Dann aber warten viele Aufgaben. Die Frage ist, wie sie finanziert werden könnten.

Von Carmen Jung

Die Gemeinde Affing startet in diesem Jahr keine großen neuen Projekte. Begonnenes abschließen oder fortführen hat im nun verabschiedeten Haushaltsplan Vorrang. Dazu gehören Baugebiete, wie "Am Weberanger", aber auch Restzahlungen für die Mittagsbetreuung, die Brücke bei Gebenhofen oder die Alte Säge in Mühlhausen. Eine echte neue Investition wird das neue Fahrzeug für die Feuerwehr Aulzhausen, das etwa 118.000 Euro kostet. Verschiedene Planungskosten aber zeigen bereits, dass große Aufgaben auf Affing warten. Zum Beispiel die Grundschulerweiterung.

