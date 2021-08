Ausstellung "Stadt im Wandel" in Aichach nun auch vormittags offen

Die Ausstellung "Stadt im Wandel" im Aichacher Feuerhaus setzt die Bayerische Landesausstellung 2020 fort. Jetzt werden die Öffnungszeiten ausgeweitet.

Die Ausstellung "Stadt im Wandel" im Aichacher Feuerhaus - eine Fortsetzung der Bayerischen Landesausstellung 2020 - ist ab Montag, 16. August, länger geöffnet. Damit kommt die Stadt Aichach einem vielfach geäußerten Wunsch von Besuchern nach.

Da immer wieder Anfragen für Besuche am Vormittag eingegangen sind, ist nun die Entscheidung gefallen, die Ausstellung in den Ferienwochen auch an den Vormittagen zu öffnen. Das bedeutet: Ab Montag, 16. August, bis einschließlich Freitag, 17. September, ist das Feuerhaus wochentags von Dienstag bis Freitag auch am Vormittag von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Da der Rundgang circa eine Stunde dauert, ist der letzte Einlass am Vormittag um 11.30 Uhr möglich. Montags bleibt die Ausstellung weiterhin geschlossen.

Ausstellung "Stadt im Wandel" in Aichach: Fokus auf junger Stadtgeschichte

Seit 19. Juni ist die Fortsetzung der Bayerischen Landesausstellung 2020 zu sehen - wie diese auch im Aichacher Feuerhaus. In einer Mitteilung der Stadt äußert sich Bürgermeister Klaus Habermann "rundum zufrieden". Habermann weiter: "An die Bayerische Landesausstellung anzuknüpfen, war konzeptionell sicher ein Kraftakt. Und es hat sich gelohnt, in diesem Jahr den Fokus auf Aichach und deren junge Geschichte zu legen." Vor allem das begeistere die Besucher. Erfreulicherweise sei der Anteil der auswärtigen Besucher auch in diesem Jahr recht hoch. "Die Landesausstellung wirft nach also wie vor über die Landkreisgrenzen hinaus ein gutes Licht auf Aichach", so Habermann.

Die Schau greift in einer multimedialen Inszenierung die Stadtentwicklung ab dem 20. Jahrhundert auf und wagt - am Beispiel von Aichach - einen Blick in die nahe Zukunft der Städte. "Smart City"- was das für eine Mittelstadt wie Aichach bedeutet, kann unter anderem im fünften Raum der Ausstellung entdeckt werden.

Ausstellung im FeuerHaus Aichach: Kulturticket öffnet Tür zu allen Museen

Auch für historisch an Aichach Interessierte gibt es - zum Teil interaktiv - viel zu entdecken. Eine Bildersammlung erinnert an wichtige Zeitgeschehnisse der vergangenen Jahrzehnte. Ein Besucher schrieb ins Gästebuch: "In schönen Aichacher Erinnerungen schwelgen."

Auch für junge Gäste hat die Ausstellung "Stadt im Wandel" etwas zu bieten: Kinder und Jugendliche, die aus den zwölf richtigen Antworten der Ausstellungs-Rallye das Lösungswort herausfinden, erhalten einen Gutschein für zwei Kugeln Eis.

Nach wie vor erwerben Besucherinnen und Besucher mit dem Eintritt in die Ausstellung automatisch das Aichacher Kulturticket 2021. Mit ihm erhalten sie Zutritt zu allen Aichacher Museen. So auch zum Sisi-Schloss mit seiner Ausstellung "Elisabeth und Maria Theresia - Frauenpower im Hause Habsburg": eine Gegenüberstellung der beiden außergewöhnlichen Monarchinnen und ein Einblick in die große europäische Geschichte zweier Zeitalter. Außerdem kann mit dem Ticket das Stadtmuseum Aichach sowie das Wittelsbacher Museum, das im "Unterem Tor" beheimatet ist, erkundet werden. In letzterem wurde über das vergangene Jahr hinweg alles Wissenswerte um die Burg Oberwittelsbach, die dortigen Ausgrabungen, über Burgenarchäologie und die mittelalterliche Eisenerzgewinnung im nahen Grubet neu konzipiert. (AZ)

