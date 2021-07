Aichach

06:00 Uhr

Der neue Aichacher Polizeichef Michael Jakob hat ein Déjà-vu

Plus Der aktuelle Leiter der Aichacher Polizei, Erich Weberstetter, geht Ende des Monats in den Ruhestand. Sein Nachfolger Michael Jakob will eine Tradition fortführen.

Von Gerlinde Drexler

Ende der Woche hängt Erich Weberstetter seine Uniform an den berühmten Nagel. Dann geht der Leiter der Polizeidienststelle Aichach in Ruhestand. 44 Jahre war der 61-Jährige dann im Polizeidienst, 14 davon in Aichach. Da schwinge auch Wehmut mit beim Abschied, sagte Weberstetter am Montag, als er von Polizeipräsident Michael Schwald seine Ruhestandsurkunde überreicht bekam. Sein Nachfolger Michael Jakob will eine Tradition fortführen. Für den 50-Jährigen war seine Amtseinführung ein Déjà-vu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

