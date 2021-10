Aichach-Friedberg

Corona-Ausbrüche in zwei Klassen an der Grundschule Kissing

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 96,3. Die infizierten Bewohner im Meringer Pflegezentrum sind überwiegend gesundheitlich stabil.

Von Marina Wagenpfeil

Auch am Freitag hat sich die Zahl der Infizierten am Pflegezentrum der Johanniter in Mering weiter erhöht. Wie das Landratsamt mitteilt, sind inzwischen sieben Mitarbeiter positiv getestet worden. Am Tag zuvor waren es noch fünf Mitarbeiter. Außerdem ist auch ein Mitarbeiter der angegliederten Tagespflege und ein Besucher mit Corona infiziert. Bei den Bewohnern sind 14 von insgesamt 29 in der Pflegeeinrichtung betroffen.

