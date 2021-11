Corona: Inzidenz erreicht neuen Höchstwert im Wittelsbacher Land

Am Wochenende steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg deutlich an. Nur zwei Landkreise in der Nachbarschaft haben höhere Werte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat am Sonntag laut Robert-Koch-Institut (RKI) einen neuen Höchstwert erreicht. Lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Freitag noch bei 565,1, so stieg sie am Samstag auf 603,9 und am Sonntag weiter auf 642,1.

Mit diesem Wert liegt das Wittelsbacher Land deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 446,7 am Sonntag und auch über dem bayerischen Durchschnittswert von 632,2. Die Internetseite des RKI meldet für den Landkreis am Sonntag 9458 Infektionen insgesamt. Das Landratsamt hatte am Freitag noch 9328 Fälle seit Beginn der Pandemie gemeldet. Auf der RKI-Seite ist außerdem ein weiterer Todesfall verzeichnet. Am Freitag lag diese Zahl noch bei 114.

Die Corona-Lage in der Nachbarschaft

Auch in den Nachbarlandkreisen sind die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin sehr hoch: Höher als im Wittelsbacher Land lag der Wert am Sonntagmorgen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 793,0, im Landkreis Donau-Ries mit 733,3 und im Landkreis Augsburg mit 654,6. Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm lag der Wert bei 621,1, im Landkreis Landsberg am Lech bei 583,4 und in der Stadt Augsburg bei 530,4. Unter der Marke 500 lagen der Landkreis Dachau mit 481,6 und der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 440,2.

Lesen Sie dazu auch