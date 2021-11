Corona-Tests sind in Aichach-Friedberg nur schwer zu bekommen

Plus Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Für viele Menschen im Wittelsbacher Land ist es derzeit schwierig, sich kurzfristig testen zu lassen.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg sind am Freitag leicht zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 565,1. Zum Vergleich: Vor sieben Tagen betrug die Inzidenz 537,7. Die zahlreichen Corona-Infektionen führen auch dazu, dass die Menschen im Wittelsbacher Land bei zahlreichen Gelegenheiten einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Allerdings ist es nicht so einfach, sich kurzfristig im Landkreis testen zu lassen, wie der Fall eines Mannes aus Sielenbach zeigt.