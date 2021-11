Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt unter 200

Auch bayernweit sinkt die Inzidenz zum ersten Mal seit Längerem, was möglicherweise aber an verzögerten Meldungen durch den Feiertag am Montag liegen könnte.

Am Dienstag verzeichnete die Corona-Inzidenz in Bayern noch ein Rekordhoch von 249,6. Am Mittwochmorgen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) zum ersten Mal seit Längerem einen Rückgang: Die Inzidenz im Freistaat liegt nun bei 228,4. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt der Wert im Vergleich zum Vortag von 225,1 auf 192,6. Ob es sich dabei jedoch um eine langfristige Trendwende handelt, ist fraglich.

13 Corona-Patienten an den Kliniken an der Paar

Möglicherweise gibt es durch den Feiertag am Montag und das lange Wochenende auch eine Meldeverzögerung. Tatsächlich ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Bayern pro Tag insbesondere am Montag (Allerheiligen) massiv gesunken: Im gesamten Freistaat wurden nur 1217 neue Fälle gemeldet. Am 31. Oktober waren es 1920; am Samstag (30. Oktober) noch 3182 und am Freitag zuvor sogar 4088.

An den Kliniken an der Paar werden Stand Mittwochmorgen 13 Corona-Patienten stationär versorgt. Außerdem gibt es einen Verdachtsfall, bei dem das Corona-Testergebnis noch aussteht. Vier Patienten müssen davon intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Weiterhin sind alle Intensivbetten im Landkreis belegt. Die bayerische Corona-Ampel steht weiterhin auf Grün.

Auch in den meisten umliegenden Landkreisen ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag gesunken. Der Landkreis Donau-Ries liegt mit 274,7 nun wieder unter der 300er-Marke. Im Landkreis Augsburg ist der Wert von 290,3 auf 261,8 zurückgegangen. Die Stadt Augsburg steht derzeit bei 209,2.

