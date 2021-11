Aichach-Friedberg

Aktuelle Corona-Fälle an neun Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Das Landratsamt meldet am Dienstag zahlreiche Neuinfektionen in den Schulen. Dabei handelt es sich jedoch um Einzelfälle. Die Corona-Inzidenz steigt auf 225,1.

Von Marina Wagenpfeil

Es sind Herbstferien - und dennoch hat das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstag zahlreiche Corona-Infektionen aus den Schulen gemeldet. Dabei handelt es sich bei allen offenbar um Einzelfälle und keine größeren Ausbrüche. So wurde an der Mittelschule Sielenbach, am Gymnasium Friedberg, an der Grundschule Pöttmes, der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach und der Grundschule Affing jeweils ein Corona-Fall bekannt.

