Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter

Der Aufwärtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg setzt sich fort. Am Krankenhaus Aichach muss ein Corona-Patient behandelt werden.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg gehen weiter nach oben, allerdings etwas langsamer als zuletzt. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz 22,3 - das entspricht einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem sich der Wert von 11,9 auf 20,8 quasi verdoppelt hatte.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt "diffus"

Höher waren die Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land zuletzt Ende Juli, als im Zusammenhang von zwei Schulfahrten mehrere Personen positiv getestet wurden. Anders als damals ist das Infektionsgeschehen im Landkreis aktuell jedoch "diffus", wie eine Sprecherin am Landratsamt erklärte. Das bedeutet, dass die Zahlen nicht wegen eines einzelnen Ereignisses, sondern in der Breite nach oben gehen.

Auch im Umkreis steigen die Inzidenzwerte tendenziell. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden liegen am Freitag drei über der 25er-Marke: der Landkreis Dachau (44,5), die Stadt Augsburg (33,4) sowie der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (25,7). Auf einem ähnlichen Niveau wie das Wittelsbacher Land bewegen sich die Landkreise Fürstenfeldbruck (21,4) und Augsburg (18,1). Verhältnismäßig entspannt ist die Lage im Landkreis Landsberg, wo in den vergangenen sieben Tagen 11,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert wurden. In Bayern liegt der Wert bei 22,7, in Deutschland bei 30,1.

Ein Covid-Patient am Krankenhaus Aichach in stationärer Behandlung

Am Krankenhaus Aichach ist nach Angaben des Landratsamts derzeit eine positiv getestete Person in stationärer Behandlung. Sie liegt nicht auf der Intensivstation und muss auch nicht beatmet werden. Darüber hinaus gibt es aktuell keine Corona-Verdachtsfälle an den beiden Standorten der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg.