Corona-Inzidenz im Landkreis steigt übers Wochenende auf 22,3

Aichacher Abiturienten haben sich auf einer Abifahrt nach Korfu infiziert. Deshalb steigt die Zahl der Infizierten in Aichach-Friedberg um ein Vielfaches.

Es war schon am Freitag abzusehen: Die niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Aichach-Friedberg werden sich übers Wochenende nicht halten lassen. Stand die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag noch bei nur 3,7 lag diese Zahl laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag bei 22,3. Eine Ursache sind die Corona-Infektionen unter Aichacher Abiturientinnen und Abiturienten nach ihrer Abifahrt nach Korfu.

Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Aichach-Friedberg steigt rasant

Bereits am Freitag waren 17 neue Corona-Infektionen im Wittelsbacher Land registriert worden. Dem RKI zufolge wurden am Samstag weitere zwei Neuinfektionen im Wittelsbacher Land gezählt. Am Sonntag kamen noch einmal neun dazu. Damit ist die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner innerhalb von drei Tagen rasant auf 22,3 gestiegen.

Seit Wochen hatte sich der Corona-Wert im Landkreis im niedrigen einstelligen Bereich bewegt. Dass es damit vorläufig vorbei sein wird, war am Freitag klar, als das Landratsamt meldete, dass sich inzwischen 17 Teilnehmer der Abifahrt nach Korfu mit dem Coronavirus infiziert hatten. Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes wird der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz aber vorübergehender Natur sein. Dr. Viktoria Schaefer, kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg schätzte am Freitag, dass die Inzidenz auf etwa 20 ansteigen werde, "aber danach voraussichtlich genauso rasch auch wieder absinken".

Aichach: Die infizierten Abiturienten sind in Isolation

Die infizierten Abiturientinnen und Abiturienten wurden nach ihrer Rückkehr in die sofortige Isolation geschickt. Deshalb, so Schaefer, "dürfte es auch in den Haushalten beziehungsweise in den Familien keine weiteren Kontaktpersonen innerhalb unseres Landkreises geben, sofern sich alle an die behördlichen Anordnungen halten". Die Abiturfeier am Aichacher Deutschherren-Gymnasium fand am Freitag wie geplant statt.

Lesen Sie dazu auch