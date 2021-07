DHG-Abifahrt nach Korfu: Zahl der Corona-Fälle steigt drastisch

Plus Die Befürchtungen bestätigen sich: Nach einer Abifahrt auf Korfu sind inzwischen etliche DHG-Schüler Corona-positiv. Es gibt auch Kritik am Ablauf der Reise.

Nimmt man die blanken Zahlen zum Maßstab, ist die Corona-Lage im Wittelsbacher Land äußerst entspannt. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) die Inzidenz 3,7, seit Wochen bewegt sich der Wert im niedrigen einstelligen Bereich. An diesem Wochenende dürfte es damit jedoch vorbei sein. Grund dafür ist die privat organisierte Abiturfahrt von 40 Schülerinnen und Schülern des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) Aichach auf die griechische Insel Korfu. Befürchtungen, dass nach den ersten beiden bekannten Fällen die Zahl der Infizierten weiter steigt, haben sich nun bestätigt.