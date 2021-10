Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt weiterhin auf über 100

Nach einem Wert von 102,9 am Sonntag steigt die Inzidenz erneut auf 107,4. Steigende Tendenz gibt es in ganz Bayern. Die Krankenhausampel bleibt aber weiter grün.

Nach insgesamt 46 neuen Corona-Fällen, die am Wochenende im Landkreis Aichach-Friedberg gemeldet wurden, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut im Vergleich zum Vortag auf 107,4. Bereits am Sonntag lag sie bei über 100.

Sieben Corona-Patienten im Krankenhaus

An den Kliniken an der Paar wurden Stand Montagmorgen sieben Corona-Patienten behandelt. Einer von ihnen musste auf der Intensivstation beatmet werden. Außerdem gab es in Aichach zwei Verdachtsfälle.

Auch die bayernweite Inzidenz steigt auf nun 112,9. Bundesweit liegt der Durchschnittswert mit 74,4 deutlich darunter - aber auch hier gibt es eine steigende Tendenz. Die bayerische Corona-Ampel, die für mögliche Einschränkungen maßgebend ist, steht weiterhin auf Grün.

Lesen Sie dazu auch