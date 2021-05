Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt, bleibt aber unter 50

Der Abwärtstrend der Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist gestoppt, sie bleibt aber unter 50. Die nächsten Tage entscheiden über Lockerungen.

Zum ersten Mal seit knapp drei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg wieder gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 43,1 - und damit leicht höher als am Vortag, als das RKI 40,1 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet hatte.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt unter 50

Damit bewegt sich der Wert für das Wittelsbacher Land weiterhin unter 50 - was bald zu weiteren Lockerungen führen könnte. Bleibt der Wert auch Samstag und Sonntag unter der Marke, werden ab kommendem Dienstag, 25. Mai, mehrere Beschränkungen aufgehoben. Da der Landkreis stabil unter 100 liegt, wurden bereits ab Freitag einige Regeln gelockert.

Außerhalb der Landkreis-Grenzen sind die Corona-Zahlen weiter rückläufig: Sowohl für Bayern als auch für ganz Deutschland meldet das RKI am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz 67.

Drei Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Die Corona-Situation am Krankenhaus Aichach entspannt sich weiter. Die Zahl der positiv Getesteten, die dort am Freitagmorgen in stationärer Behandlung waren, sank im Vergleich zum Vortag von vier auf drei. Zwei Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.

