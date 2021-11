Corona: Nach langem Wochenende steigt Inzidenz in Aichach-Friedberg wieder

Nach zuletzt leicht sinkender Tendenz liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut RKI wieder auf dem Niveau vom vergangenen Freitag.

Am vergangenen Freitag war die Corona-Inzidenz zum ersten Mal seit Ende April wieder über die 200er-Marke gestiegen - im Verlauf des Wochenendes war sie dann jedoch auf 217,0 am Sonntag und 209,6 am Montag ( Allerheiligen) gesunken. Für den Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) nun jedoch wieder eine Inzidenz von 225,1.

15 Corona-Patienten im Krankenhaus in Aichach

Die Zahl der Corona-Patienten an den Kliniken an der Paar hat sich über das lange Wochenende erhöht. Stand Dienstagmorgen wurden dort 15 Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. Am vorigen Freitag waren es 13 Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus. Die insgesamt 14 Intensivbetten im Landkreis sind weiterhin alle belegt.

Im Vergleich mit den umliegenden Landkreisen liegt Aichach-Friedberg im Mittelfeld. Im Landkreis Donau-Ries ist die Inzidenz inzwischen auf 323,8 gestiegen; im Landkreis Augsburg liegt sie mit 290,3 noch knapp unter 300. Am niedrigsten liegt die Inzidenz in Fürstenfeldbruck mit 141,7 und Dachau mit 167,6. Die bayerische Krankenhausampel steht weiterhin auf Grün.

Lesen Sie dazu auch