Corona: RKI-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt unter 25er-Marke

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 23. Das ist der zweitniedrigste Wert in der Region.

Erstmals seit über einer Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg wieder gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch den Wert 23 - das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem 26,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert wurden. Damit liegt das Wittelsbacher Land immer deutlicher unter den Werten in Bayern (31) und Deutschland (40,8).

Corona: RKI-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt

Die aktuelle Inzidenz im Wittelsbacher Land ist die zweitniedrigste in der Region, nur im Landkreis Landsberg (18,3) zeichnen die Zahlen ein entspannteres Bild. Von den weiteren angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden hat der Landkreis Dachau mit 50,4 die höchste Inzidenz, gefolgt von der Stadt Augsburg (48,8) sowie von den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen (45,2), Fürstenfeldbruck (36) und Donau-Ries (32,1).

Kein Covid-Patient am Krankenhaus Aichach am Dienstag

In den Klinken an der Paar ist die Lage derzeit entspannt. Nach Angaben des Landratsamtes wurden am Dienstag keine Corona-positiven Patienten stationär behandelt. Allerdings gab es am Standort Aichach einen Corona-Verdachtsfall.