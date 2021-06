Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt bei 2,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin niedrig. Am Mittwoch betrug sie 2,2 und liegt damit deutlich unter dem bayernweiten Schnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin niedrig. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 2,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Dienstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1,5 gelegen. Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag laut RKI bei sechs, deutschlandweit bei fünf.

Corona: 5180 Menschen aus Aichach-Friedberg bisher positiv getestet

Insgesamt wurden nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg seit Beginn der Corona-Pandemie 5180 Landkreis-Bewohner positiv getestet. Davon drei in den vergangenen sieben Tagen, darunter keiner in Aichach, Friedberg oder Kissing, aber einer in Mering.

Kliniken in Aichach und Friedberg: Derzeit keine positiv getesteten Patienten

Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt unverändert bei 101 Menschen. In den Kliniken an der Paar gab es am Mittwochmorgen stationär weder positiv auf Corona getestete Patienten noch Verdachtsfälle in den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg.