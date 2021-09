Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg springt auf 87,4

Nach Tagen rückläufiger Zahlen geht die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich nach oben. Der Wert liegt nun über dem bayerischen Schnitt.

Der Trend sinkender Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg ist vorerst beendet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz 87,4 - ein deutlicher Sprung im Vergleich zum Vortag, an dem 69,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert wurden. Seit dem Wochenende war der Wert leicht rückläufig. Durch den aktuellen Anstieg liegt das Wittelsbacher Land über dem Inzidenz-Schnitt in Bayern (84,3) und Deutschland (76,3). Während die Infektionszahlen im Freistaat tendenziell leicht ansteigen, ist bundesweit das Gegenteil der Fall.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt

Im regionalen Vergleich steht der Landkreis Aichach-Friedberg durchschnittlich da: Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden liegt nur die Stadt Augsburg mit 143,3 über der 100er-Marke. Auf einem ähnlichen Niveau wie das Wittelsbacher Land bewegen sich die Landkreise Augsburg (93), Dachau (87,7), Pfaffenhofen an der Ilm (86,7), Fürstenfeldbruck (82,3), Neuburg-Schrobenhausen (75,7) und Donau-Ries (70,7). Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Landsberg (65,3).

Tagesaktuelle Zahlen zur Lage in den Krankenhäusern im Landkreis Aichach-Friedberg liegen noch nicht vor. Am Mittwochmorgen waren dort fünf positiv getestete Personen in stationärer Behandlung, keine davon lag allerdings auf der Intensivstation.