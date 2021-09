Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag für den Landkreis Aichach-Friedberg einen Wert von 77,0. In der Nachbarschaft schaut es unterschiedlich aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Wochenende leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagmorgen einen Wert von 77,0. Am Freitag lag der Wert bei 71,1 bekannten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Corona: Aichach-Friedberg deutlich unter Bayern- und Bundesschnitt

Mit dem Inzidenzwert vom Sonntag liegt der Landkreis weiterhin unter der Inzidenz für Bayern (84,2) und Deutschland (80,2).

In der Nachbarschaft des Wittelsbacher Landes entwickelte sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut RKI in unterschiedliche Richtungen. In der Stadt Augsburg stieg die Inzidenz auf 167,3 (165,3) und im Kreis Donau-Ries auf 67,7 (64,0). Im Landkreis Augsburg sank sie auf 96,1 (99,6), im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf 65,5 (73,7), im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm auf 96,0 (103,0), im Landkreis Dachau auf 99,3 (110,2), im Landkreis Fürstenfeldbruck auf 83,2 (87,8) und im Kreis Landsberg am Lech auf 62,8 (63,6) .

Die Krankenhausampel, die die Sieben-Tage-Inzidenz als Grundlage für Corona-Regeln ablöste, steht laut bayerischem Gesundheitsministerium am Sonntag auf Grün. (bac)