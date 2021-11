Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht

Die Corona-Fallzahlen im Wittelsbacher Land bewegen sich weiter auf hohem Niveau, gehen am Freitag aber etwas zurück. Der Bundesdurchschnitt steigt.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz. Für Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 537,7. Am Donnerstag lag sie bei 541,4. Noch niedriger war sie am Montag mit 491,8 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im bundesweiten Vergleich ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern am Freitag mit 625,3 am höchsten.

Anders sieht es im Norden der Bundesrepublik aus. In Schleswig-Holstein sind die Corona-Fallzahlen mit einer Inzidenz von 122,9 derzeit am niedrigsten. Auch in Bremen ist sie mit 140,4 deutlich geringer als in Bayern. Der Bundesdurchschnitt beträgt am Freitag 340,7. Am Mittwoch lag er bei 319,5.

Die aktuellen Fallzahlen aus den Nachbarlandkreisen des Wittelsbacher Landes

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag 796,1. Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Augsburg sind im Vergleich geringer. Dort meldete das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 648,3. Die Stadt Augsburg hat dagegen einen Wert von 526,8. Im Landkreis Dachau liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 538,9. Nur der Landkreis Dachau bleibt mit 480,2 unter 500.