Extrem selten: Wenn nach der Corona-Impfung massive Probleme auftreten

Plus Impfschäden nach einer Corona-Impfung sind im Landkreis Aichach-Friedberg äußerst selten. Doch es gibt zwei ungeklärte Todesfälle. Wie Fälle verfolgt werden.

Von Max Kramer

Jeder vierte Landkreis-Bewohner ist inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landratsamt am Montag veröffentlicht hat. Zumindest die erste Impfung haben demnach 53.250 Menschen erhalten, rein rechnerisch entspricht dies einer Quote von 39,5 Prozent. Fast alle diese Impfungen liefen reibungslos ab. Die Zahl der bestätigten Impfschadensfälle ist im Landkreis verschwindend gering. Es gibt jedoch auch zwei ungeklärte Todesfälle in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung.

