Aichach-Friedberg

18:13 Uhr

Feuerwehren helfen Hochwasser-Opfern in Rheinland-Pfalz

Plus Die Erinnerungen an den Tornado in Affing sind der Auslöser für eine Hilfsaktion aus dem Wittelsbacher Land gemeinsam mit dem Weltbild-Verlag. Worum es geht.

Von Gerlinde Drexler

Das Wasser riss bei der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz Mitte Juli hunderte Gebäude einfach weg, Tausende wurden obdachlos. Extremer Starkregen hatte eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt und zerstört. Das lässt auch die Menschen im Wittelsbacher Land nicht kalt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rehling, Aichach und den Affinger Ortsteilen Haunswies und Gebenhofen haben nun, unterstützt vom Augsburger Weltbild-Verlag, eine solidarische Aktion für die vom Hochwasser Betroffenen gestartet. Organisatorin ist Kristina Billhardt. Die Vorsitzende der Haunswieser Wehr weiß, was es heißt, wenn ein extremes Wetterereignis eine Katastrophe verursacht. Sie war 2015 eine der ersten, die nach dem Tornado in Affing an der Einsatzstelle eintraf.

