Inzidenz im Wittelsbacher Land nähert sich der 30er Marke

Die Inzidenz im Wittelsbacher Land steigt erneut an, bleibt aber vorerst unter dem Wert von 30. Im Krankenhaus in Aichach gibt es einen Corona-Verdachtsfall.

Der Trend der vergangenen Woche setzt sich fort: Die Inzidenz im Wittelsbacher Land steigt weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg am Montag bei 26,7. Am Wochenende meldete das RKI 23,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am vergangenen Freitag lag dieser Wert bei 22,3.

Auch in den Nachbarlandkreisen steigt die Inzidenz. Das RKI meldet etwa für den Landkreis Augsburg einen Wert von 20,1. Die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Fürstenfeldbruck haben mit Inzidenzen von 34,9 und 31,5 die 30er-Marke bereits überschritten. Deutlich höher ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dachau. Dort beträgt sie nach Angaben des RKI am Montag 56,2 und liegt damit deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 36,2. Für Bayern wird am Montag ein Durchschnittswert von 27,2 ausgewiesen.

Kliniken an der Paar: Ein Corona-Verdachtsfall im Aichacher Krankenhaus



In den Klinken an der Paar ist die Lage momentan entspannt. Nach Angaben des Landratsamtes werden aktuell keine Corona-positiven Patienten stationär behandelt. Allerdings gibt es am Standort Aichach einen Corona-Verdachtsfall.