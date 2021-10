Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Landratsamt meldet zwei Corona-Ausbrüche im Wittelsbacher Land

Plus In einer Schule in Kissing und einem Pflegezentrum in Mering haben sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Kontaktverfolgung läuft.

Von Evelin Grauer

Das Landratsamt in Aichach meldete am Montag zwei Corona-Ausbrüche im Wittelsbacher Land. Unter dem Begriff "Ausbruch" werden mindestens zwei Fälle verstanden, die in infektiologischem Zusammenhang stehen. Betroffen sind die Grundschule in Kissing und das Pflegezentrum Johanniter in Mering, das frühere Pflegezentrum Ederer. Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg liegen derweil wieder deutlich unter der 100er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen 88,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Sonntag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 97 gelegen. Die Corona-Ampel in Bayern steht derzeit auf Grün.

