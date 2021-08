Liebe Aichacher: Finden Sie ein Impfangebot für Kinder gut?

Plus Sollten Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden? Diese Frage beschäftigt derzeit Fachleute und Eltern - auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die einen suchen händeringend nach einer Möglichkeit, ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen. Andere sind unsicher oder skeptisch. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich in Deutschland impfen lassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt das bisher aber nur bestimmten Risikogruppen mit Vorerkrankungen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg zögern Impfärzte, bislang sind kaum 12- bis 17-Jährige geimpft. Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz befragt, wie sie zu dem Thema stehen.