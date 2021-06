Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Umfrage in Aichach: Sollte die Maskenpflicht aufgehoben werden?

Soll die Maskenpflicht gelockert oder gar aufgehoben werden? So stehen Menschen am Aichacher Stadtplatz dazu?

Plus In vielen Lebensbereichen werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Bisher gehörte die Maskenpflicht nicht dazu. Wie stehen die Menschen am Aichacher Stadtplatz dazu?

Von Gerlinde Drexler

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will in der Corona-Pandemie die Maskenpflicht stufenweise aufheben. Als ersten Schritt kann er sich den Verzicht auf den Mund-Nasen-Schutz im Freien vorstellen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) will weiter an der FFP2-Maskenpflicht festhalten. Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie zu einer Aufhebung der Maskenpflicht stünden.

