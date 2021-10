Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Aichach-Friedberg steigt

Die Corona-Inzidenz am Freitag liegt bei 127,4 - so hoch wie zuletzt im Mai. Im Pflegezentrum der Johanniter in Mering wurden weitere Corona-Fälle entdeckt.

Vor mehr als zehn Tagen meldete das Landratsamt die ersten vier Corona-Fälle im Pflegezentrum der Johanniter in Mering. Auch Tage nach dem Beginn des Ausbruchs kommen neue Corona-Fälle hinzu. Laut Mitteilung des Landratsamtes waren es am Freitag 22 positiv getestete Bewohner, einer mehr als noch am Vortag. Außerdem kam auch eine weitere Infektion bei den Mitarbeitern hinzu. Die Zahl der Betroffenen steigt hier auf 16, davon zwei in der Tagespflege.

Todesursache kann bei zwei Verstorbenen nicht eindeutig ermittelt werden

Bislang sind vier betroffene Bewohner im Zusammenhang mit Corona verstorben. Eine Untersuchung sollte zeigen, ob Corona die tatsächliche Todesursache bei den teilweise hochbetagten Menschen war. Nur in zwei Fällen kam man dabei allerdings auf ein Ergebnis: In einem Fall war eine Lungenentzündung - ausgelöst durch Coronaviren - die ermittelte Todesursache; in einem anderen Fall war Corona dagegen nicht die Todesursache. Bei den zwei weitere Verstorbenen habe dagegen die Todesursache medizinisch nicht eindeutig ermittelt werden können, teilt das Landratsamt mit.

Um den Betrieb in der schwer betroffenen Einrichtung trotz zahlreicher Corona-Fälle aufrechterhalten zu können, haben die Verantwortlichen inzwischen Unterstützung von sechs Soldaten. Die Pflege- und Funktionsdiensthelfer, die durch das Sanitätsregiment 3 "Alb-Donau" in Dornstadt entsandt wurden, sollen bis Ende des Monats bleiben.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 127,4

Die Corona-Inzidenz steigt im Landkreis Aichach-Friedberg weiter an. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 127,4. Am Vortag waren es noch 119,2. In der vorigen Woche am Freitag lag die Inzidenz sogar noch unter 100. Zuletzt auf einem so hohen Niveau war die Inzidenz im Mai. Damit liegt der Landkreis im bundesweiten Trend. In ganz Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen derzeit wieder an. In ganz Bayern liegt die durchschnittliche Inzidenz bei inzwischen 122,8. Die Corona-Ampel bleibt jedoch weiterhin grün.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 188 Landkreisbewohner positiv auf Corona getestet. 32 davon in Aichach, 35 in Friedberg, 27 in Mering und zwölf in Kissing. Insgesamt gab es seit März 2020 6406 positiv getestete Personen. An den Kliniken an der Paar sind Stand Freitag wieder fünf Corona-Patienten in Behandlung. Davon müssen zwei Patienten auf der Intensivstation beatmet werden.

Corona-Ausbruch mit vier Fällen an der Grundschule Pöttmes

Auch an der Grundschule Pöttmes gab es einen Corona-Ausbruch. Vier Personen wurden dort positiv getestet. Ebenfalls davon betroffen sind 17 Kontaktpersonen. Bei mindestens zwei Infektionen, die in einem Zusammenhang stehen, spricht man von einem Ausbruch. An der Grundschule gab es außerdem zwei weitere Corona-Fälle, die aber beide nicht im Zusammenhang mit den anderen Fällen stehen und deshalb nicht zu dem Ausbruchsgeschehen addiert werden.

Weitere einzelne Corona-Fälle in Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg gab es außerdem in der Nachmittagsbetreuung der Lebenshilfe Aichach (neun Kontaktpersonen) und am Gymnasium in Mering (sieben Kontaktpersonen).