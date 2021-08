Straßenbau in Klingen: Es ist eine weitere Sperrung nötig

Ab Montag ist Klingen auch von Aichach aus nicht mehr erreichbar. Doch ein Ende der Straßenbauarbeiten ist abzusehen. Ein Termin für die Öffnung steht nun fest.

Die Straßenbaustelle im Aichacher Stadtteil Klingen liegt in den letzten Zügen. Vor Vollendung der Maßnahme, die sich über mehrere Jahre verteilte, ist allerdings eine weitere Sperrung nötig. Ab Montag, 30. August, ist die Ortsverbindungsstraße von Klingen bis zur B300-Auffahrt in Richtung Augsburg abgeriegelt. Das teilt die Straßenbaufirma Schweiger mit.

Zwischen B300-Auffahrt und Klingen wird asphaltiert

Ab Montag laufen Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten in dem genannten Bereich. Damit ist die Zufahrt nach Klingen von Aichach aus nicht möglich. Diese Arbeiten dauern bis einschließlich Freitag, 3. September. Das Unternehmen bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich großräumig zu umfahren.

Bald werden die Straßen in Klingen wieder für den Verkehr freigegeben

Weiterhin für den Verkehr gesperrt bleibt die Kreuzung in der Klingener Ortsmitte, wo Blumenthaler und Mauerbacher Straße auf die Fuggerstraße treffen. Doch ein Ende ist nun abzusehen. Auf Anfrage teilt die Firma Schweiger mit, dass am 9. und 10. September die Asphaltierungsarbeiten vorgesehen sind. Am 13. September, also rechtzeitig zum Schulbeginn am 14. September, werde die Ortsdurchfahrt Klingen wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Ortsdurchfahrt Klingen wird erneuert Foto: Erich Echter

Bis dahin gilt die großräumige Umleitungsstrecke, die über Dasing, Sielenbach und Wollomoos (Altomünster, Landkreis Dachau) führt.

