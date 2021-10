Aichach

vor 16 Min.

Nach dem Rücktritt der Kommandanten: Feuerwehr sieht Stadt am Zug

Plus Vorstandsmitglieder der Aichacher Feuerwehr stellen sich hinter die beiden Kommandanten. Warum sich die Feuerwehr manchmal als "lästiger Bittsteller" fühlt.

Die beiden Aichacher Kommandanten, die vor zwei Wochen ihren Rücktritt erklärt haben, bekommen Rückendeckung von Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr. In einem offenen Brief an die "Mitbürgerinnen und Mitbürger" der Stadt machen zwölf Unterzeichner deutlich, dass sie den Schritt von Christoph Fischer und Dominik Wenger nachvollziehen können und erläutern deren Beweggründe näher. Darin ist unter anderem die Rede davon, dass sich die Feuerwehr zeitweise "als lästiger Bittsteller" bei der Stadt fühlt. Die Feuerwehrführung sieht nun die Stadt am Zug, was die Suche von Nachfolgern anbelangt.

