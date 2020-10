vor 34 Min.

Aktienmühle in Aichach: Die neuen Mehlsilos werden noch höher

Plus Für die neue Mehlverladung der Aktienmühle in Aichach mussten die Pläne noch einmal geändert werden. Die neun Silos werden jetzt nochmal höher.

Von Claudia Bammer

Eine Änderung gibt es bei einem Bauprojekt der Aktienmühle in Aichach: Das Unternehmen will eine Mehlloseverladung bauen, wozu der Stadtrat schon im April sein Einvernehmen erteilt hat. Jetzt ergab sich bei der Planung eine Änderung bei der Anordnung der Mehlsilos, die im Bauausschuss des Stadtrats Thema war.

Die sechs dickeren Silos stehen jetzt im westlichen Bereich des Geländes an der Donauwörther Straße. Aus ursprünglich fünf dünnen Silos werden jetzt neun im östlichen Bereich. Zur Hofinnenseite wird die Anlage um etwa einen Meter breiter, der Abstand zur Straße bleibt gleich. Wie Ulrich Egger vom Bauamt sagte, wirkt sich das nicht negativ auf den Schallschutz aus. Die Fenster am Mühlengebäude seien mittlerweile zugemauert, was die Lärmsituation verbessert habe.

Die Mehlsilos werden 36,5 Meter hoch

Ursprünglich war geplant, dass die Mehlsilos seitlich über das Mühlengebäude gehalten werden. Dazu hätte der Statiker allerdings den Nachweis über das komplette alte Mühlengebäude führen müssen. Nun wurde die Planung so geändert, dass die Mehlsilos in sich selbst ausgesteift werden. Das führt dazu, dass die Anlage etwa 80 Zentimeter höher wird. Die neuen Mehlsilos werden nun 36,5 Meter hoch.

Damit war der Bauausschuss einstimmig einverstanden. Georg Robert Jung (FWG) wies allerdings darauf hin, dass das ohnehin schon sehr hohe Mühlengebäude jetzt noch mal mehr überragt wird. Langsam müsse man überlegen, ob es dort so weitergehen könne, sagte er, oder ob die Mühle aussiedeln könne. Bürgermeister Klaus Habermann sagte dazu: „Da sind wir beieinander.“

