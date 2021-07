Baar

05:58 Uhr

Musikkapelle spielt sich zum Jubiläum durch Baar

Plus Bei der Feier des 20-jährigen Bestehens hat die Blaskapelle Baar Glück mit dem Wetter. Die Kapelle präsentierte sich mit Auftritten von Maria im Elend bis zur Schule.

Von Johann Eibl

Gleich zweimal hatte die Blaskapelle Baar am Sonntag so richtig Grund zum Feiern. Zum einen durfte sie auf ihr 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Und zum anderen konnten sich die Musikerinnen und Musiker zum ersten Mal nach monatelanger Corona-Pause mal wieder in der Öffentlichkeit präsentieren. Das machten sie unter dem Motto "Baar erklingt" nicht nur mit einem Auftritt. Los ging's mit einem festlichen Gottesdienst im Freien in Maria im Elend, zelebriert von Pfarrer Werner Ehnle. Dass dieser Ort besonders gut dafür geeignet ist, das weiß man bereits seit Jahrzehnten, schließlich treffen sich dort regelmäßig Ende Mai an die 100 Vereine zur Soldatenwallfahrt.

