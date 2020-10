vor 20 Min.

Bald startet der Bau für den neuen Kindergarten in Adelzhausen

Auf dem abschüssigen Gelände neben der Turnhalle soll die neue Kindertagesstätte in Adelzhausen entstehen.

Plus Mitte November sollen die Arbeiten für den neuen Kindergarten in Adelzhausen starten. Was die Finanzen anbelangt, hat der Architekt eine gute Nachricht.

Von Gerlinde Drexler

Problemlos laufen die Vorbereitungen für den neuen Kindergarten in Adelzhausen. Schon Mitte November soll es mit dem Neubau losgehen. Bei den Kosten sei noch Luft, sagte Architekt Raymond Fay am Mittwoch im Gemeinderat. Die 100.000 Euro, die er für den Verbau der Zugspitzstraße mit eingeplant hat, werde er voraussichtlich nicht brauchen, teilte er dem Gremium mit. Der Rückbau des Parkplatzes könne diese Maßnahme überflüssig machen, war er optimistisch.

So sieht der neue Vorentwurf für die Kindertagesstätte aus, die die Gemeinde Adelzhausen bauen will, hier die Perspektive Nordwest. Bild: Raymond Fay - Dipl. Ing. (FH) A



Viele Bauarbeiten für den Kindergarten Adelzhausen sind günstiger als geplant

Deutlich günstiger als geplant sind auch die Kosten für die Erdarbeiten. Der Gemeinderat vergab den Auftrag für rund 76.000 Euro an die Firma Michael Schmaus in Adelzhausen. Angesetzt waren 180.000 Euro. Etwa 1600 Kubikmeter Erde müssen aus dem Hanggelände geholt werden. Mit den Baumeisterarbeiten, die auch die Kanal- und Gerüstarbeiten beinhalten, beauftragte der Gemeinderat für 650.000 Euro Josef Frauenknecht aus Eurasburg.

Spielt das Wetter mit, geht Fay davon aus, dass der Keller des Kindergartens bis Februar schon stehen wird. Als Nächstes schreibt er die Holzbau- und Dachdeckerarbeiten aus.

